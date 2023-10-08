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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal ve İl Başkanı Mucur'dan Çarşamba'ya ziyaret

        MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:01
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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal ve İl Başkanı Mucur'dan Çarşamba'ya ziyaret
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        MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Milletvekili Topsakal, yeniden seçilen Yalçın'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

        MHP olarak teşkilatlarında kongreler yaptıklarını belirten Topsakal, "Kongrelerimizin ardından gerçekleştireceğimiz kurultayımız ile Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde inşallah kutlu davamızda yola devam edeceğiz. Hepimiz bu koltuklara, partilerimize ve devletimize hizmet için geliyoruz. Bu nedenle İlçe Başkanımız Sayın Özgen Alper Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerine partimize ve devletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum." dedi.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da 20 Eylül tarihinde Çarşamba İlçe Kongresini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Kongre günü de Çarşambalı vatandaşlarımız ve partililerimiz ile birlikteydik. Güzel bir kongre neticesinde Özgen Alper Yalçın başkanımız tek liste ile girdiği seçimde ilçe başkanımız olarak göreve geldi. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var ve il ve ilçe teşkilatlarımız ile Cumhur İttifakı'nın belirlediği yolda çalışmalarımızı sürdürerek ülkemizin geleceği için inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Ben ilçe başkanımız ve yönetimine başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın ise şunları dile getirdi:

        "Genel Merkezimizin 18 Ağustos'ta MHP Çarşamba İlçe Başkanlığı görevini bize tevdi etmesinin ardından 20 Eylül'de de tek liste ile girdiğimiz seçimde Yönetim Kurulu üyelerimizle bu göreve geldik. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin bize çizdiği yolda Genel Merkezimiz ve İl Teşkilatımız ile koordineli çalışarak partimizin ilçemizde de daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri bugün ziyaret ederek onurlandıran Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekilimiz Sayın İlyas Topsakal ve İl Başkanımız Sayın Burhan Mucur'a, İlçe Yönetimimiz adına teşekkür ediyorum."

        Ziyarette ayrıca Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Ülkü Ocakları Çarşamba İlçe Başkanı Yalçın Sözen ve partililer hazır bulundu.

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