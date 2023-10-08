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        Havza'da "Sevimli Dostlar Ormanda" oyunu sahnelendi

        Havza ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar Ormanda" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:05
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        Havza'da "Sevimli Dostlar Ormanda" oyunu sahnelendi
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        Havza ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar Ormanda" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, orman ve doğa sevgisi, dengeli beslenme gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, sahnelenen iki seansta çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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