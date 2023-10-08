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        Samsun için fırtına uyarısı

        Meteoroloji tarafından Samsun'da pazartesi günü için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:24
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        Samsun için fırtına uyarısı
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        Meteoroloji tarafından Samsun'da pazartesi günü için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 09 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

        Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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