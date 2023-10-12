Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.A'ya ait motosikletin evinin önünden çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler, şüpheli E.B'yi (23) Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.