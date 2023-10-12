Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.A'ya ait motosikletin evinin önünden çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

        Ekipler, şüpheli E.B'yi (23) Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"

        Benzer Haberler

        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi
        Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
        Bafra'da firari hükümlü yakalandı
        Bafra'da firari hükümlü yakalandı
        Vezirköprü'de yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi yapıldı
        Vezirköprü'de yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi yapıldı
        Çarşamba'da UMKE tarafından tatbikat yapıldı
        Çarşamba'da UMKE tarafından tatbikat yapıldı