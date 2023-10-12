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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ila 15 indirim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ila 15 indirim yaptı.

        KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin 2023 yılı yağlık ayçiçeği ürünü alımlarına hızla devam ettiğini belirtti.

        Birliğin, her kampanya döneminde, üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladığını vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz, üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Erarslan, Birliğin üreticiden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı, KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Birliğimiz bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yaparak ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir."

        KARADENİZBİRLİK ürünlerinde indirimin bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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