Bafra TSO Kadın Girişimciler ve Genç Girişimcileri Kurulu seçimleri tamamlandı Samsun'un Bafra ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası TOBB İl Kadın Girişimciler ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu icra komitesini seçti.

Samsun’un Bafra ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası TOBB İl Kadın Girişimciler ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu icra komitesini seçti.

Bafra Ticaret ve sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen seçimlerde Oda üyelerinden oluşan genç girişimci adayları ve kadın girişimci adaylarının katılımları ile TOBB İl Kadın Girişimciler ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu icra komitesini üyeleri belirlendi.

Oylama sonucu, TOBB İl Kadın Girişimciler Kuruluna Rezzan Günday, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliğine ise Doğanay Tokgöz ve Tugay Yerli seçildi.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, "TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kuruluna seçilen adayları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bugün buraya gelerek oylarını kullanan Kadın ve Genç girişimcilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.