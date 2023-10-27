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        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:49
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        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında Tepealtı Doğa Matematik ve Fen Okulu bahçesine 100 meyve fidanı dikildi.

        Kaymakam Salih Başara, proje hakkında bilgi alarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkililiğe Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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