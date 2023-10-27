Samsun'da çeltik üreticileri TMO önünde basın açıklaması yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde basın açıklaması yaptı.

Traktörlerle TMO önüne gelen çiftçiler, çeltik fiyatlarının açıklanmasını istediklerini belirtti.

Çiftçilerden Abbas Ertel, yaptığı açıklamada, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner'i eleştirerek, eylemlerinin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Ani olarak eylem yapma kararı aldıklarını dile getiren Ertel, "Basın açıklaması yapacağımız zaman TMO'nun fiyat açıkladığını duyduk. Nisan ayında tarlalara çeltiği ektik. Nisan ayında 18 liradan çeltik sattım, mazot da 18 liraydı. Şimdi mazot 40 lira, çeltikte 18 lira. Bu Allah'tan reva mı? Tüccar bizlerle oynuyor. Bizler üretiyoruz. Fiyatın açıklandığını duyduk, açıklandığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Çeltik komisyon üyesi Mecit Aytek de açıklanan rakamların çiftçiyi tatmin etmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik hasat gününde dönüm başına 1250 kilograma fiyat aldığını belirtti. Bafra'da dönüm başına bir ton alan arkadaşlarımız var. Bafra Ovası'ndan 650 kilogram ila 750 kilogram arasında pirinç çıktı. Buna göre fiyatların belirtilmesi gerekirdi. Çiftçimizin var olması için fiyatın 60 randımana 25 liranın altına kesinlikle düşmemesi gerekir. Devletimiz, milletimiz ve çocuklarımız için ürettik. Devletimiz, geçen yıl açıklanan fiyatı bu yıl açıklamamıştır."

Öte yandan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, TMO'nun çeltik alımına başlayacağını aktararak, "TMO'dan gelen bilgilere göre baldo grubu 55 randıman çeltik 24 liradan, cammeo grubu 58 randıman çeltik 23 liradan, Osmancık grubu 60 randıman çeltik ise 20 liradan alınacak." açıklamasında bulundu.