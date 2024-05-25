KYGM Türkiye Futbol Şampiyonası'nda birinci Manisa oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye genelinden yurt takımlarının katıldığı ve İlkadım Baruthane Çim Saha'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Yozgat ile Manisa karşılaştı.

Maçta rakibini 4-2 mağlup eden Manisa ekibi, birinci oldu.

Turnuvada üçüncülüğü ise Diyarbakır'ı 4-1 yenen Karaman ekibi aldı.

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından verildi.