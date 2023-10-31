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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:08
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, 3'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.A, Y.K, M.K. ve N.K. jandarmaya götürüldü.

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