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        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:06
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        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher (İsveç)

        Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç), İlayda Civelek, Gülbin Hız

        Lüksemburg: Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos

        Gol: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu (Türkiye)

        Sarı kart: Dk. 73 Didem Karagenç (Türkiye)

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