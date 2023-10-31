Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher (İsveç)
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç), İlayda Civelek, Gülbin Hız
Lüksemburg: Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos
Gol: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 73 Didem Karagenç (Türkiye)
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