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        "Astoria Grande" kruvaziyeri yarın Samsun'a gelecek

        Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kente uzun aradan sonra gelecek "Astoria Grande" adlı Rus kruvaziyeri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:43
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri yarın Samsun'a gelecek
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        Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kente uzun aradan sonra gelecek "Astoria Grande" adlı Rus kruvaziyeri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Cinbir, AA muhabire, Samsun'un tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Samsun'un, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini yaktığı kent olduğuna işaret eden Cinbir, "Samsun bölgede önemli bir kenttir. Tarihi ve kültürel birçok zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de bölgenin parlayan yıldızıdır." dedi.

        Kentin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi adına Samsun Valiliği olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Cinbir, bunun neticesinde Rus kruvaziyeri "Astoria Grande"nin yarın Samsun'a geleceğini dile getirdi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer kumu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Cinbir, "Geçmişte Samsun'a çevre ülkelerden, özellikle Rusya'dan yolcu gemilerinin geldiğini, turistlerin Samsun sokaklarında gezdiğini, alışveriş yaptığını, kültürel zenginlikler ve doğal güzelliklerle buluştuğunu biliyoruz. Uzun zamandan bu yana Samsun Limanı'na yolcu gemisi demirlememişti. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde yarın Samsunport Limanı'na Rus yolcu gemisi Astoria Grande demirlemiş olacak." ifadesini kullandı.

        Cinbir, gemide 861 yolcu ile 442 personel bulunduğuna dikkati çekerek, "Turistler kentte bir gün geçirecek. Bazıları Amasya gezisi yapıp gelecek. Gemi akşam limandan ayrılacak. Günübirlik gerçekleşecek bu ziyaretlerde süresinin uzaması için çaba harcıyoruz. Samsun'a 2024'te 45 tur planlanmış. Samsun Valiliği ve ilgili kurumlar bu konudaki hazırlıklarını tamamladı." diye konuştu.

        Cinbir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile Soçi'den hareket eden kruvaziyer için yürütülen hazırlıkları da inceledi.

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