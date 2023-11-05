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        Havza'da şehit Uzman Çavuş Çalışkan için mevlit okundu

        Havza'da şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:16
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        Havza'da şehit Uzman Çavuş Çalışkan için mevlit okundu
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        Havza'da şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

        2021 yılında Irak'ta teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından Bekdiğin Mahallesi Camisinde mevlit programı düzenlendi.

        Mevlit de şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Mehmet Akif Sayar, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

        Mevlid-i Şerif programında şehit Çalışkan başta olmak üzere ve tüm şehitler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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