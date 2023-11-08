Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ö. ve E.K'nin ortak işlettiği iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 15 bin sahte bandrollü boş, 2 bin 820 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.