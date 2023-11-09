OMÜ Rektörü Ünal, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleşen programda Filistinli öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ünal, sivil halka karşı yapılan saldırıları İsrail'in tükenişi olarak gördüğünü belirterek, "İlerleyen süreçte özgür bir Filistin devletinin kurulacağına inanıyorum. Yakınlarınızı kaybettiğinizi ve içinizin yandığını biliyoruz. İsrail'in istediği şey, sizlerin psikolojik olarak düştüğünü görmek. Filistin halkı canla başla mücadele ediyor. Ne yazık ki açıklanması mümkün olmayan suçlar işleniyor. OMÜ'de okuyan Filistinli öğrencilerimiz mevcut. Öğrencilerimiz için destek planlamaları yürüterek daima onların yanındayız. Filistin halkı bu durumdan alnının akıyla çıkacaktır, dualarımız onlarla beraber." dedi.

Milletlerine daha faydalı olabilmek adına öncelikle öğrencilerin her anlamda kendilerini geliştirmelerinin önem taşıdığını vurgulayan Ünal, "Yurdunuz için ne yazık ki ağır bedeller ödüyorsunuz. Elinizden ne geliyorsa fazlasını yapmalısınız. Size destek olabilmek için taleplerinizi karşılayacağız. Bütün imkanlarımızı, istekleriniz doğrultusunda temin etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ise yaşanan vahşetin sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın meselesi olduğuna işaret etti.

Yaşananların doğru aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Eren, "Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği var. Bu basit algı operasyonlarından Türkiye'de ve dünyada Müslümanların da içinde olduğu birçok kişi etkilenebiliyor. Bu yüzden organize edilecek programlarla gerçeklerin aktarılarak Filistin halkının davasının haklılığını korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Filistinli öğrenciler de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ailelerinden haber alamadıklarını, hayatlarından endişe duyduklarını anlatarak saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Filistinli Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmed Hattab da dünyanın yaşananlar hakkında suskunluğuna anlam veremediğini dile getirerek, "İsrail'e destek veren firmaları bilinçli olarak boykot etmemiz gerekiyor. Bu davaya sahip çıkmanın yolu, kendi alanımızda tam başarıyla mezun olmaktır. Kendi alanımızda başarılı olursak, ileride söz sahibi olacağız." diye konuştu.