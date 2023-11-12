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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:49 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:02
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, adresler ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramalarda 128,09 gram metamfetamin, 80 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 800 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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