Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresler ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramalarda 128,09 gram metamfetamin, 80 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.