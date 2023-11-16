Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, aralarında uyuşturucu kullanma, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 tabancaya el konuldu.

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