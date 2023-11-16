Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı

        Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı

        TES-İŞ Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kabaloğlu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ve gazileri saygı ve şükranla andığı söyledi.

        TES-İŞ'in sektörel ve sendikal hareketin lokomotif sendikası olduğunu dile getiren Kabaloğlu, "TES-İŞ'in Türkiye için çok önemli ve öncü bir sendika olduğu bir gerçektir. Toplu iş sözleşmeleri öncesi bu toplantının benzerlerini Trabzon, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Adapazarı şubelerinde de yaptık. Çok verimli geçti. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

        TES-İŞ'in çeşitli iş kollarında 70 bin üyesinin olduğunu belirten Kabaloğlu, ev kiralarındaki ve temel tüketim ürünlerindeki artışlar nedeniyle geçimin zorlaştığını belirterek, bu durumun başta özel sektörde olmak üzere işverenlerin, iş barışını ve çalışanların alım gücünü koruyacak toplu iş sözleşmelerine imza atmalarını zorunlu kıldığını ifade etti.

        Toplantıya, Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan, Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ve Ordu illerine bağlı iş yeri temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek
        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
        19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi