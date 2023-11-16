TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı'na katıldı

TES-İŞ Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kabaloğlu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ve gazileri saygı ve şükranla andığı söyledi.

TES-İŞ'in sektörel ve sendikal hareketin lokomotif sendikası olduğunu dile getiren Kabaloğlu, "TES-İŞ'in Türkiye için çok önemli ve öncü bir sendika olduğu bir gerçektir. Toplu iş sözleşmeleri öncesi bu toplantının benzerlerini Trabzon, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Adapazarı şubelerinde de yaptık. Çok verimli geçti. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

TES-İŞ'in çeşitli iş kollarında 70 bin üyesinin olduğunu belirten Kabaloğlu, ev kiralarındaki ve temel tüketim ürünlerindeki artışlar nedeniyle geçimin zorlaştığını belirterek, bu durumun başta özel sektörde olmak üzere işverenlerin, iş barışını ve çalışanların alım gücünü koruyacak toplu iş sözleşmelerine imza atmalarını zorunlu kıldığını ifade etti.

Toplantıya, Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan, Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ve Ordu illerine bağlı iş yeri temsilcileri katıldı.