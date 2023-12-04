Havza Belediyesi cepte anons uygulamasına geçti Havza Belediyesince ses ve görüntü kirliliğini azaltmak, aynı zamanda duyuruları daha fazla kişiye ulaştırmak amacı ile cepte anons uygulamasına geçildi.

Havza Belediyesince ses ve görüntü kirliliğini azaltmak, aynı zamanda duyuruları daha fazla kişiye ulaştırmak amacı ile cepte anons uygulamasına geçildi.

Havza Belediyesi vefat, kayıp, su kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyurularını mobil cihazlara göndermeye başladı.

Hayata geçirilen uygulama ile yurt içi ve yurt dışında tüm vatandaşlar cepte anons uygulaması ile Havza Belediyesi duyurularını cep telefonlarından takip edilebilecek.

Cepte anons uygulamasını uygulama marketlerinden ücretsiz olarak telefonlarına indiren vatandaşlar uygulamaya giriş yaparak Samsun Havza Belediyesini seçtikten sonra yapılan duyurulara sesli ve yazılı şekilde erişebilecek.

Uygulama ile aynı zamanda hayat kurtaran bir uygulama olarak da ön plana çıkıyor. Uygulamada yer alan acil durum siren sesi ile olası bir depremde göçük altında kalan ya da herhangi bir afet durumunda zor durumda olan vatandaşlara ulaşmakta ekiplere kolaylık sağlayacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve belediye olarak teknolojinin insanlarının hayatlarını kolaylaştırması adına kullanılmasının gayret gösterdiklerini ifade etti.

Özdemir, "Uygulamaya geçirdiğimiz cepte anons sistemi ile bundan sonra Havza Belediyesine ait tüm duyurular halkımızın cep telefonuna gelecek. Uygulama sayesinde yaptığımız ilanlarımız tüm dünyanın neresinde olursa olsun Havzalı hemşehrilerimize anında ücretsiz olarak ulaşacak." dedi.