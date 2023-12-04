Samsun'da kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 510 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 510 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, geçtiğimiz kasım ayı boyunca çeşitli uygulama ve denetimler yapıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 510 şüpheli ile 10 kayıp şahıs bulundu. Yakalanan şüphelilerden 26 tabanca, 28 av tüfeği, 1600 mühimmat ele geçirildi.

Ekipler, 114 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 160 kişiyi yakaladı, 2 kişi tutuklandı. Olaylarda 17 bin 820 makaron, 2.095 gram kubar esrar, 1.062 gram skunk, 237 sentetik uyuşturucu hap, 229 gram kenevir tohumu, 151 kök kenevir bitkisi, 120 sikke, 93 gram toz esrar, 79 gram metamfetamin, 8 tarihi eser, 2 gram bonzai, 2 sahte plaka ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada 6'sı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 2'si DEAŞ silahlı terör örgütü, biri MLKP silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 şahıs yakalandı, 5 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 olaya müdahale edilerek 11 müşteki-mağdur ve 6 şüpheli tespit edildi, ayrıca 3 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışma sürüyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 17, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 12, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 2, müstehcenlik suçundan 2 kişi hakkında açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü timlerince, yapılan denetim ve kontrollerde, 15 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 309 araç trafikten men edildi. 1913, araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 3.192.564 lira cezai işlem uygulandı. 911 araç sürücüsüne radar 111 araç sürücüsü ve yolcuya emniyet kemeri takmamak, 76 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, 88 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, 17 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak, 710 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.