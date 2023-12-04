Çarşamba'da kumar oynayan 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası kesildi Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası uygulandı.

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Karakol Komutanlığı ekipleri Allı Mahallesi’nde K.D. (63) isimli şahsa ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisi edinilmesi üzerine iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda K.O. (57), Ü.G. (52), R.A. (53), İ.B. (67), N.G. (60), N.K. (59) ve H.G. (51) isimli şahısların kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 385 lira para cezası uygulandı.

Kahvehane işletmecisi hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.