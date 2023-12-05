Çarşamba'da "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" adlı oyun sahnelendi

Çarşamba Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen müzikli oyun izleyicilerin beğenisini topladı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, oyuncuları tebrik ederek, "Ekranlardan tanıdığımız Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral bu akşam düzenlediğimiz programda bizimleydi. Kendilerine bu akşam için teşekkür ediyorum. 80'ler 90'lar bizim çoğumuzun ve gençliğimizin çağları. O günleri yeniden yad ettik. Unuttuğumuz bazı değerleri, okul çağlarımızı yeniden hatırladık. Hemşehrilerimiz salonu doldurdu, onlar da şarkılara, alkışları ve sesleri ile eşlik etti. Bu bizim için kıymetli. Çarşamba'mız için, hemşehrilerimiz için çalışıyoruz, onları böyle hoşnut görünce de daha da mutlu oluyoruz." dedi.