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        Samsun´da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

        SAMSUN´unKavak ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, ikiye bölündü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:40
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        Samsun´da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
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        SAMSUN´unKavak ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, ikiye bölündü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Samsun´un Kavak ilçesine bağlı Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Camcı yönetimindeki 55 LF 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Ateş idaresindeki 60 TY 636 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. İkiye bölünen otomobilin sürücü ve yanında bulunan Oğuzhan Camcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Ömer Faruk Durdu, Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Oğuzhan Camcı ve Hasan Camcı´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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