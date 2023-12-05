Salıpazarı'nda patpat hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Salıpazarı ilçesinde çalınan patpat jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Mahallesi'nde N.Ş, jandarmaya başvurarak tarım aracının çalındığını belirterek şikayette bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda bir şahsın Çarşamba ilçesine kadar patpatı kullanarak götürdüğünü kamera kayıtlarından tespit etti.

Şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi üzerine patpat bulunarak sahibi N.Ş'ye teslim edildi.