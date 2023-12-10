Samsun'da 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü, yirmi gün yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda yakalandı.
M.Ü'nün üzerinde yapılan aramada 2,1 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alının M.Ü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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