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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:16
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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

        19 Mayıs ilçesindeki 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Kuşkayası mahalleleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın ardından vatandaşlar ve çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

        Kar bölgede güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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