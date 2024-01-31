Yılport Samsunspor, dijital içerik üreticisi Azerion ile iş birliği anlaşması imzaladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, uluslararası dijital reklam ve eğlence medya platformu Azerion firması ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, uluslararası dijital reklam ve eğlence medya platformu Azerion firması ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 24'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük dijital reklam ve eğlence platformu ile anlaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kulübü doğrudan taraftarlarla buluşturacak bir içerik üreteceklerini anlatan Bilen, "Kulübümüzü doğrudan taraftarlarımıza bağlayan özel bir kanal olarak tasarlanan Yılport Samsunspor mobil uygulamasını tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Bu uygulama sayesinde taraftarlarımız tüm kulüp güncellemelerine özel erişim elde edebilecek, maç skorlarını tahmin etme, maçın adamını seçme, oyun oynama ve hatta Yılport Samsunspor ürünlerini satın alma gibi heyecan verici etkinliklere katılabilecekler. Ayrıca, yaklaşan bilet ihalesine bağlı olarak, uygulamayı e-bilet satın alma seçeneğiyle genişletme planları da devam ediyor. Bu sözleşmeyi imzalayarak, Yılport Samsunspor’un dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha atıyoruz." diye konuştu.

Firmanın Türkiye Ülke Müdürü Pelin Akın ise Türkiye'deki ilk futbol uygulamasının lansmanını Samsunspor ile yaptıklarını ve kulübün dijital yolculuğuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, mobil uygulama aracılığı ile kulübe dair haberleri hızlı şekilde alabileceği gibi, taraftar ürünlerini satın alabilecek, maçın adamını seçme ve maç sonucunu tahmin etme gibi oyunlar oynayabilecek.