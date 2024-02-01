Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Esençay Mahallesi'nde Oğuzhan T'nin (25) kullandığı 55 JL 351 plakalı otomobille Musa Ö. (49) idaresindeki 55 NZ 858 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Ahmet K. (25), Ayhan Ç. (31), Bayram K. (36) ve Şengül Ö. (48), 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.