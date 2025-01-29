GÜNCELLEME - Samsun'da 10 hurda aracın ruhsatını çalan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 hurda aracın ruhsatını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 hurda aracın ruhsatını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Tekkeköy'de iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.D. (30) ve P.A'yı (34) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ele geçirilen ruhsatlar, sahiplerine teslim edildi.
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