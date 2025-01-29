Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ TÜRKÇE'de 12 yıldır yabancı öğrencilere Türkçe öğretiliyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜ TÜRKÇE) 12'nci yılında yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ TÜRKÇE'de 12 yıldır yabancı öğrencilere Türkçe öğretiliyor
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜ TÜRKÇE) 12'nci yılında yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        OMÜ TÜRKÇE'de 2013 yılından bu yana 3 bin 767 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu ve özel öğrenciye Türkçe eğitimini başarıyla verildi.

        2024-2025 akademik yılın ilk döneminde ise 40 YTB burslusu ile 266 özel öğrenci olmak üzere toplam 306 öğrenciye eğitim veriliyor.

        OMÜ TÜRKÇE Müdürü Serkan Şen, merkezin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

        Şen, "Merkezimiz Türkçe'yi öğretmenin yanı sıra kültürel uyum sürecini desteklemek adına şehir gezileri, tarihi ve turistik mekan ziyaretleri, dini ve milli günlerde özel etkinlikler düzenlemektedir. Bu doğrultuda hem akademik hem de kültürel etkinliklerle onların Türkiye’ye daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

        OMÜ TÜRKÇE'de Türkçe'nin uluslararası düzeyde öğretilmesi ve yaygınlaştırılması adına çeşitli akademik ve kültürel iş birlikleri yürüttüklerini aktaran Şen, şunları kaydetti:

        "Yurt içi ve yurt dışında Türkçe öğretimi vermek, Türkiye'yi tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak, araştırma projelerine destek sağlamak ve ortak eğitim öğretim faaliyetleri düzenlemek merkezin temel hedefleri arasında yer alıyor. 12 yıllık süreçte büyük bir öğrenci kitlesine ulaştık ve onların akademik hayatlarına önemli katkı sağladık. Bu işlevimizi önümüzdeki yıllarda daha da genişletebilmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. OMÜ TÜRKÇE, ses bayrağımız olan Türkçe'mizin dünyanın dört bir yanında dalgalanması, Türkçe'nin dünya dili olarak varlığını güçlenerek sürdürmesi için çağdaş yaklaşımlar ekseninde geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Yunus Emre'den miras aldığımız sevgi dilini tüm insanlıkla buluşturma heyecanıyla hareket etmekteyiz." ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        GÜNCELLEME - Samsun'da 10 hurda aracın ruhsatını çalan 2 zanlı adli kontrol...
        GÜNCELLEME - Samsun'da 10 hurda aracın ruhsatını çalan 2 zanlı adli kontrol...
        Otizmli Bahadır, çizim yapıp piyano çalıyor
        Otizmli Bahadır, çizim yapıp piyano çalıyor
        Baba ve oğlunu tabancayla vuran eski ortak, adliyede (2)
        Baba ve oğlunu tabancayla vuran eski ortak, adliyede (2)
        3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu (2)
        3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu (2)
        Tekkeköy'deki lisede cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor
        Tekkeköy'deki lisede cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor