Otizmli Bahadır, çizim yapıp piyano çalıyor

SAMSUN’da yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) bulunan Bahadır Kavaklı (31), bilgisayar üzerinden çizim yapıp, ‘mutlak kulak’ becerisiyle piyano çalabiliyor. Baba Zeki Kavaklı (60), “Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz. Kızım bize bir piyano göndermişti. Bir baktık Bahadır kendiliğinden bazı parçaları çalabiliyor” dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan Bahadır Kavaklı, çizim yeteneği ve mutlak kulak becerisi ile piyano çalarak dikkatleri üzerine çekiyor. Baba Zeki Kavaklı, “Türkiye'nin kaç tane ili var, kaç tanesi büyükşehir, bunları tamamen öğrenmeye başladı. Öğrendikten sonra o bölgedeki otobüslerin kaç tane hattı varsa çizmeye başladı. Ardından bu iş büyüdükçe çizimler de Türkiye sınırının dışına çıkmaya başladı. Benim ilk gördüklerim arasında İngiltere, Azerbaycan gibi ülkeler vardı. Oradaki hatları, otobüsleri, çeşitliliği ayrı plakalar olmak üzere çizmeye başladı. Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz” diye konuştu.

‘RESİM YETENEĞİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK’

Oğlunun çocuk yaştan beri bireysel eğitimler aldığını söyleyen Zeki Kavaklı, “Bahadır OSB dediğimiz, otizm spektrum bozukluğu olan bir birey. İyi durumda olan bir birey. Bahadır liseyi açıktan tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi. Şimdi de üniversite sınavıyla beraber KPSS'ye de başvurduk. Bahadır'ın ebeveynleri olarak aktif çalıştığımız dönemlerde Bahadır'la ilgilenmek epey bir zordu. Her ikimiz de ebeveyn olarak emekli olduktan sonra Bahadır'ı fark etmeye başladık. Bahadır'daki çeşitli özellikleri fark etmeye başladık. Çok öteden beri bir resim yeteneği olduğunu biliyorduk. Fakat bu resim yeteneğini geliştirici şekilde eğitim alma şansımız çevremizde yoktu. Özel bir çocukla çalışabilecek bir öğretmen temin edemediğimiz için o konu biraz askıda kaldı. Ama sonraları Bahadır'ın kendi kendine bu alanda biraz geliştirdiğini fark ettik. Bilgisayarla çok fazla ilgilenmeye başladı” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIĞI ÇİZİMLERİ BİZ ARTIK SAYAMIYORUZ’

Oğlu Bahadır Kavaklı’nın çocukluğundan otobüslere bir takıntısı var olduğunu söyleyen Kavaklı, “Küçük çocukken oyuncakları hep metal otobüslerden oluşuyordu ve sadece onları seviyordu. Onları çeşitlendirmeyi seviyordu. Sonradan Bahadır onları çizime dökmeye başladı. Çevresindeki otobüsler ilgisini çekmeye başladı. Belediye otobüsleri çok ilgisini çekti. Daha sonra internetten araştırmalar yaparak onların güzergahları, hatları, numaraları, renkleri, çeşitleri dikkatini çekmeye başladı. Onları kendisi kafasında kurguladı, ne işe yaradıklarını öğrenmeye başladıktan sonra onları çizim programlarında, çizmeye başladı. Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz” dedi.