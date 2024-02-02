Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonda 15 kişi tutuklandı

Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Samsun'da 66 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 28'i adli makamlara gönderildi.

Zanlılardan 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltında bulunan 31 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandığı açıklamıştı.