Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 860 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 860 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınana 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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