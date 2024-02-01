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        Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 860 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:53
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        Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 860 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 860 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınana 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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