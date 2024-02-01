Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K, 19 Mayıs ilçesinde yakalandı.

Ekipler, Bafra ilçesinde de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü'yü saklandığı evde yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.