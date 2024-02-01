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        Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:35
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        Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K, 19 Mayıs ilçesinde yakalandı.

        Ekipler, Bafra ilçesinde de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü'yü saklandığı evde yakaladı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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