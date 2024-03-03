Asarcık'ta TÜBİTAK'ın düzenlediği "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı

Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil , TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'ne ev sahipliği yapan Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ayten Çeltekli'ye ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt'a katılım belgesi takdim etti.

Söyleşiye, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş da katıldı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt, öğrencilere yenilenebilir enerji konusunda sunum yaparak sorularını yanıtladı.

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