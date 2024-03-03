Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Asarcık'ta TÜBİTAK'ın düzenlediği "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı

        Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asarcık'ta TÜBİTAK'ın düzenlediği "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt, öğrencilere yenilenebilir enerji konusunda sunum yaparak sorularını yanıtladı.

        Söyleşiye, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş da katıldı.

        Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil , TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'ne ev sahipliği yapan Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ayten Çeltekli'ye ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt'a katılım belgesi takdim etti.

        Program sonunda Kurt, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Havza'da seçim koordinasyon merkez...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Havza'da seçim koordinasyon merkez...
        Samsunspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor
        Samsunspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Asarcık ilçesini zi...
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Asarcık ilçesini zi...
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Belediye başkan adayı projelerini havada anlattı
        Belediye başkan adayı projelerini havada anlattı
        Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi
        Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi