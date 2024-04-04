Samsun'da kumar operasyonunda 4 kişiye 25 bin 700 lira para cezası kesildi

Kahvehane sahibi İ.K. (49) hakkında ise kumar oynatmak için yer sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynadığı belirlenen F.B, Ü.A, S.U. ve İ.T'ye kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplam 25 bin 700 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeçakmak Mahallesi'nde bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

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