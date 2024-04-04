Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaraladı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi Kurnaz idaresindeki 05 ACS 932 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Taşkaracören Kavşağı'nda Arif Arslan'ın kullandığı 05 ABY 813 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Yasemin Kurnaz ile Fikret Mutlu yaralandı.
Bu sırada kaza nedeniyle aksayan trafikte duran Aydın Kansu yönetimindeki AZ 028 LJ yabancı plakalı tıra da Veli Işır idaresindeki 06 CVE 305 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan Işır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik ve Havza Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kazalar nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu, Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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