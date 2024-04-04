Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaraladı

Bu sırada kaza nedeniyle aksayan trafikte duran Aydın Kansu yönetimindeki AZ 028 LJ yabancı plakalı tıra da Veli Işır idaresindeki 06 CVE 305 plakalı otomobil arkadan çarptı.

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