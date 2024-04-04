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        Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giyecekleri kıyafetler dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:26
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        Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giyecekleri kıyafetler dikiyor.

        Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi, Van'daki köy çocukları için proje hazırladı.

        Proje kapsamında dikiş makinesinin başına geçen kursiyerler, 12'si kız 29 öğrencinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giymesi için kıyafet dikmeye başladı.

        Büyük kısmı hazırlanan kıyafetler, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı kırsal mahalle Kaşım'a gönderilecek.

        Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Berna Fatıma Yıllar, bir arkadaşlarının vasıtası ile Kaşım İlkokulu ile irtibata geçtiklerini ve köy çocukları için bayram kıyafetleri dikmeye karar verdiklerini söyledi.

        Çocuklar için bayram hediyesi hazırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yıllar, "Kızlara etek ve bluz, erkeklere ise üst giysi olarak kıyafetler üretiyoruz. Kursiyerlerimiz, Van'daki çocukların mutluluğunu düşündükleri için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kısa sürede büyük bir başarıyla kıyafetleri hazırladık." dedi.

        Kursiyerlerden Saadet Kaya ise projeye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projede gönüllü çalıştıklarını aktardı.

        Kaya, kurs sayesinde dikiş dikmeyi öğrenerek aile bütçesine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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