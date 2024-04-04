Oyları çalınan aday, tutanağa göre muhtar seçildi; rakibinin itirazı reddedildi

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesi Yazılar Mahallesi’nde 2 adayın yarıştığı seçimde sayım yapılırken oyların bir kısmı çalındı. Şüpheli yakalanırken, seçim sonuç tutanağına göre diğer adaya 10 oy fark atan, yeniden yapılan sayımda ise çalınan oyların tamamının kendisine ait olduğu belirlenen Şemsi Yılmaz muhtar seçildi. Sonuca itiraz eden Yılmaz’ın rakibi Sebahattin Aydın, ilçe seçim kurulundan ret cevabı aldı.

Tekkeköy ilçesine bağlı Yazılar Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sebahattin Aydın ve Şemsi Yılmaz muhtar olabilmek için yarıştı. Şemsi Yılmaz’ın 1 farkla önde olduğu sırada Murat A. isimli kişi, bazı oyları masanın üzerinden alıp kaçtı. Bu sırada da dışarıda sonuçları bekleyen Yılmaz ve Aydın aileleri arasında sopalı kavga çıktı. Takviye ekip çağıran jandarma, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

Sandık Başkanı Alihan D., çıkan oyları her iki tarafa ayırdığını, Murat A.’nın ise Şemsi Yılmaz’ın oylarını çaldığını söyleyerek, sandık müşahidiyle tutanakları düzenleyip imzaladı. Gözaltına alınan Murat D., jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TUTANAKTA 160, TORBADAN 17 OY ÇIKTI İlçe Seçim Kurulu’nda 1144 numaralı seçim torbası huzurda açıldı. Sayım yapıldığında Sebahattin Aydın’a sonuç tutanağında belirtildiği şekilde 150 oy çıktı. Ancak tutanakta 160 olarak görülen Şemsi Yılmaz’ın ise 143 oyunun kayıp olduğu tespit edildi. İlçe Seçim Kurulu, tutanağı dikkate alıp muhtarlık seçimini Şemsi Yılmaz’ın kazandığına karar verdi.

'OY SAYIMI ŞAİBELİDİR' Diğer aday Sebahattin Aydın, Tekkeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu. Yaptığı itirazda, “Mahallemizde yapılan 1144 numaralı sandıktan hiçbir şekilde seçim güvenliği sağlanmamış olup, birçok usulsüzlük yapılmıştır. Sandığın bulunduğu oda ve çevrede kaos çıkmıştır. Oy pusulaları kaybolmuş, tutanak tutulmuş, mahallemizden Murat A. ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Sandık görevlileri sandığı terk etmiş, can güvenliklerinin sağlanmamasından korkmuşlar ve ıslak imzalı tutanaklar bu görevlilerin imzaları olmadan tutanak altına alınmıştır. Son 15 oy sayılırken sandık görevlilerinden F.A. ve O.A. orada olmaksızın sayılmış ve tutanak altına alınmıştır. Sandık başkanı Alihan D., hiçbir şekilde taraf olmaması gerekirken muhtarlık seçimi için burada oy kullanmıyorum ama kullansaydım Şemsi Yılmaz’a oy verirdim, diyerek tarafını belli etmiştir. Oy sayımı şaibeli bir hal almıştır. Seçimin iptal edilerek yenilenmesini istiyorum” dedi.

'ÇALINAN OYLAR YILMAZ’A AİTTİ' Adayın itirazı sonrası toplanan Tekkeköy İlçe Seçim Kurulu, Sandık Kurulu Başkanı Alihan D.’yi dinledi. Alihan D. beyanında, “Diğer oyları saydık ve muhtarlığa geçtik. Büyük bir çoğunluğunu saymıştık, her iki tarafın oylarını da ayrı yere koyduk. Murat A. birden masaya yaklaştı ve daha önce sayımı yapılan, Şemsi Yılmaz’a ait oy pusulalarının bir kısmını alıp kaçtı. Sandık başındaki müşahitlerin tamamı benimle birlikte dışarı çıktı ama döndüğümde benimle birlikte dönen olmadı. Dışarıda sopalı kavga başladı. Sandık başında memur üye ve ben vardım. Sayım döküm cetvelinde işlenmeyen ve okunmayan 6-7 oy kalmıştı. Kalan oyların da Şemsiz Yılmaz’a ait olduğunu gördük. Onları da cetvele işledik. Murat A. tarafından çalınan oyların tamamı Şemsi Yılmaz’a aitti. Güvenlik amacıyla kapıyı kilitledim. İlçe Seçim Kurulu ile görüştük ve kalan sandık kurulu üyeleri ile tutanağı düzenleyebileceğimiz söylendi. Müşahitle tutanağı düzenleyip imzaladık” diye konuştu.