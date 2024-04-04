Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi

Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası, sona erdi.

Havza Spor Salonu'nda oynanan ve 4 grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Havza Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini mağlup eden Havza Kaymakamlığı, birinciliğe ulaştı.

Turnuvada üçüncü Havza YEG, dördüncü ise Havza Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı oldu.

Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt tarafından verildi.