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        Samsun'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:54
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        Samsun'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada sahte polis rozeti, ⁠2 ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, teleskopik cop, ⁠3 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 2 elektronik sigara, uyuşturucu kullanım aparatları,⁠ esrar öğütme aleti, hassas terazi, ⁠7 kesici alet ve ⁠8 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçu kapsamında emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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