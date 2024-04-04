Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi
        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi
        Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaraladı
        Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaraladı
        Samsun'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Kızılırmak Deltası'ndaki leylek popülasyonunda artış gözlemlendi
        Kızılırmak Deltası'ndaki leylek popülasyonunda artış gözlemlendi
        Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan
        Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan
        Ladik MYO'da 1500 fidan toprakla buluştu
        Ladik MYO'da 1500 fidan toprakla buluştu