Havza Belediye Başkanı İkiz, mazbatasını aldı
AK Parti'den Havza Belediye Başkanlığına seçilen Murat İkiz, mazbatasını aldı.
AK Parti'den Havza Belediye Başkanlığına seçilen Murat İkiz, mazbatasını aldı.
İkiz ve meclis üyelerine mazbataları, Havza İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Heıdari tarafından verildi.
İkiz, aldığı mazbatanın değerinin ve öneminin çok büyük olduğunu belirterek, "İlçemize çok nitelikli bir 5 yılı yaşatmak en büyük hedefimiz. Rabb'im utandırmasın. İnşallah yarın devir teslim töreninin ardından hızlı şekilde ilçemiz için çalışmaya başlayacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Mazbata törenine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da katıldı.
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