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        Havza Belediye Başkanı İkiz, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Havza Belediye Başkanlığına seçilen Murat İkiz, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:43
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        Havza Belediye Başkanı İkiz, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Havza Belediye Başkanlığına seçilen Murat İkiz, mazbatasını aldı.

        İkiz ve meclis üyelerine mazbataları, Havza İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Heıdari tarafından verildi.

        İkiz, aldığı mazbatanın değerinin ve öneminin çok büyük olduğunu belirterek, "İlçemize çok nitelikli bir 5 yılı yaşatmak en büyük hedefimiz. Rabb'im utandırmasın. İnşallah yarın devir teslim töreninin ardından hızlı şekilde ilçemiz için çalışmaya başlayacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.

        Mazbata törenine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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