Samsun'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı

İfadeleri alınan ve tabancalarına el konulan M.G, B.K. ve R.A, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Samukalan Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde M.G. (50 ), B.K. (41) ve R.A'nın (35) bulundurma ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş ettiklerini tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.