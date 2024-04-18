Samsun'da "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ile Çevre Topluluğu ve Çevre Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, su kaynaklarının hayati önemine dikkat çekilerek, bu kaynakların verimliliği ve sürdürülebilir yönetimine nasıl odaklanılacağı vurgulandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak su kaynaklarının verimli kullanılması üzerine akademisyenlerin proje ve çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Tehlikenin ne kadar yakın olduğunun ve yıkıcı olabileceğinin herkes farkında. Biz bir eşikteyiz ve bunun geri dönüşü yok. Dün ve bugünün sıcaklık değerleri arasında gözle görünür bir biçimde ciddi farklar var. Maalesef artık böyle bir dünyadayız. Aslında bizzat kendimizin neden olduğu ve bugün bedelini ödediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu konuda OMÜ olarak oldukça ilgili olduğumuzu, elimizden geleni yapma noktasında istekli ve gayretli olduğumuzu çok net bir şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık ise suyun yerinin herhangi bir madde ile ikame edilemeyecek bir yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekti. Fındık, şunları kaydetti: "Malumunuz, dünyanın dörtte üçü, insanın üçte ikisi sudan oluşmakta. Su varsa hayat vardır. Bunu, ülkelerin uzayda yaşam olup olmadığını anlayabilmek için gezegenlerde su varlığını araştırmalarından da anlayabiliriz. Bu yüzden de elimizdeki suyun kıymetini bilmeliyiz ve bu kaynakları korumalıyız. İklim değişikliği hep vardı ve tarih boyunca doğal bir olay olarak gerçekleşiyordu, lakin son yüzyılda insanoğlunun faaliyetleri neticesinde maalesef daha da hızlandı."

ÇEVSAM Müdürü Nurdan Gamze Turan da ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ve birçok ülkenin su fakiri olmaya aday olacağına dikkati çekti. Su zengini ülkelerde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 10 bin metreküp üzerinde iken, ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1350 metreküp civarında olduğunu belirten Turan, "2040 yılında bu değerin 1120 metreküp, 2050 yılında ise 1069 metreküp olacağı öngörülmekte. Bu öngörüler maalesef su fakiri olmaya aday bir ülke konumunda olduğumuzu gösteriyor. Şu an dünya, küresel anlamda su kıtlığı çekmese de pek çok bölgede su sıkıntısı yaşanmakta ve bu bölgelerin sayısı artmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.