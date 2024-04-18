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        Samsun'da "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ile Çevre Topluluğu ve Çevre Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:42
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        Samsun'da "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ile Çevre Topluluğu ve Çevre Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde "Genç Su Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, su kaynaklarının hayati önemine dikkat çekilerek, bu kaynakların verimliliği ve sürdürülebilir yönetimine nasıl odaklanılacağı vurgulandı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak su kaynaklarının verimli kullanılması üzerine akademisyenlerin proje ve çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Tehlikenin ne kadar yakın olduğunun ve yıkıcı olabileceğinin herkes farkında. Biz bir eşikteyiz ve bunun geri dönüşü yok. Dün ve bugünün sıcaklık değerleri arasında gözle görünür bir biçimde ciddi farklar var. Maalesef artık böyle bir dünyadayız. Aslında bizzat kendimizin neden olduğu ve bugün bedelini ödediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu konuda OMÜ olarak oldukça ilgili olduğumuzu, elimizden geleni yapma noktasında istekli ve gayretli olduğumuzu çok net bir şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık ise suyun yerinin herhangi bir madde ile ikame edilemeyecek bir yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekti. Fındık, şunları kaydetti:

        "Malumunuz, dünyanın dörtte üçü, insanın üçte ikisi sudan oluşmakta. Su varsa hayat vardır. Bunu, ülkelerin uzayda yaşam olup olmadığını anlayabilmek için gezegenlerde su varlığını araştırmalarından da anlayabiliriz. Bu yüzden de elimizdeki suyun kıymetini bilmeliyiz ve bu kaynakları korumalıyız. İklim değişikliği hep vardı ve tarih boyunca doğal bir olay olarak gerçekleşiyordu, lakin son yüzyılda insanoğlunun faaliyetleri neticesinde maalesef daha da hızlandı."

        ÇEVSAM Müdürü Nurdan Gamze Turan da ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ve birçok ülkenin su fakiri olmaya aday olacağına dikkati çekti.

        Su zengini ülkelerde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 10 bin metreküp üzerinde iken, ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1350 metreküp civarında olduğunu belirten Turan, "2040 yılında bu değerin 1120 metreküp, 2050 yılında ise 1069 metreküp olacağı öngörülmekte. Bu öngörüler maalesef su fakiri olmaya aday bir ülke konumunda olduğumuzu gösteriyor. Şu an dünya, küresel anlamda su kıtlığı çekmese de pek çok bölgede su sıkıntısı yaşanmakta ve bu bölgelerin sayısı artmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

        Çalıştayda, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal "Su Yönetiminde Dijital Uygulamalar", Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden çevre mühendisi Bahadır Özçam "Değişen İklime Uyum Sürecinde Su Verimliliği Yaklaşımı" başlıklı sunum yaptı.

        Programa, eski İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, OMÜ ÇEVSAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Aykaç Özen, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, OMÜ Çevre Topluluğu Başkanı Yusuf Dursun Durmuş, akademik personel, öğrenciler ve öğrenci toplulukları üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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