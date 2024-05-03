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        Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:43
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        Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

        Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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