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        Bafra'da 160 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:00
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        Bafra'da 160 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik eğitimlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda iki okulda 160 öğrenciye trafikle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlikte ilköğretim çağındaki çocuklara yaya yollarında güvenli yürüme, sokak ve caddede güvenli bisiklet kullanımı, trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, araçlarda güvenli yolculuk ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

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