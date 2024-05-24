19 Mayıs ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında "Yörenin Kadınları Yörem 55'i Seçti Projesi" dolayısıyla tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı ile tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor.