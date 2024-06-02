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        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:01
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        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
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        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Sinan Oğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakı Partisi'nin kuruluş amaçlarını anlattı.

        Partinin logosunun ne anlama geldiği konusunda da bilgiler veren Oğan, "Partimiz renkleri, el ele tutuşmuş farklı renkli insanların da ittifak ettiği bir yapı demektir. Aslında tam da 2028'de olması gereken bütün renkleri içine alan Türkiye'yi oluşturan bütün renkleri içine alan bütün kültürel ve diğer yapıları bünyesinde barındıran ama Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolundan giden muasır medeniyet seviyesini hedef edinen, milletimizin ortak adı olan 'Türk milleti' adını ve Turan idealini içinde yaşatan ama aynı zamanda dinimizi de ayrılmaz bir parçamız olarak gören bir siyasi partidir." diye konuştu.

        Kongreye, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Türkiye İttifakı Partisi Samsun İl Başkanı Ertan Pısıl, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, siyasi partilerin temsilcileri ile partiler katıldı.

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