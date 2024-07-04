OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat. törendeki konuşmasında, mezun öğrencileri kutlayarak, "Akademik eğitim kadar önemli olan bir değer daha var hayatta. Sizlere tavsiyem dürüst, çalışkan ve özverili olun. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bunun bilinci ile hayatınıza yön verin. Sizleri ve aileleriniz kutluyorum." dedi.

Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural da öğrencilerden sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.